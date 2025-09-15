Altro che “vagabondo”. L’etichetta scherzosa affibbiata da Massimiliano Allegri nei giorni scorsi si è sciolta subito davanti ai novantamila di San Siro. Alla prima apparizione in rossonero, Adrien Rabiot ha mostrato perché il Milan lo abbia voluto così fortemente: non tanto per il gol, che arriverà, ma per quella miscela di ordine, intelligenza e carisma che spesso era mancata nelle scorse stagioni. Arrivato a Milano soltanto giovedì, con appena tre allenamenti insieme ai nuovi compagni, il francese è stato lanciato titolare senza esitazioni. Nei primi minuti ha scelto la strada della prudenza: tocchi semplici, posizione sempre corretta, attenzione sulle seconde palle. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rabiot, personalità da leader: a San Siro il francese conquista subito il Milan