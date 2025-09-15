Rabiot personalità da leader | a San Siro il francese conquista subito il Milan
Altro che “vagabondo”. L’etichetta scherzosa affibbiata da Massimiliano Allegri nei giorni scorsi si è sciolta subito davanti ai novantamila di San Siro. Alla prima apparizione in rossonero, Adrien Rabiot ha mostrato perché il Milan lo abbia voluto così fortemente: non tanto per il gol, che arriverà, ma per quella miscela di ordine, intelligenza e carisma che spesso era mancata nelle scorse stagioni. Arrivato a Milano soltanto giovedì, con appena tre allenamenti insieme ai nuovi compagni, il francese è stato lanciato titolare senza esitazioni. Nei primi minuti ha scelto la strada della prudenza: tocchi semplici, posizione sempre corretta, attenzione sulle seconde palle. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: rabiot - personalit
Buona la prestazione di #Estupinan: destro potente che ha colpito il palo nel primo tempo, buone incursioni sulla fascia sinistra coadiuvato anche da #Rabiot. Nel complesso in crescita tattica e una buona personalità. #MilanBologna - X Vai su X
Da voi ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia. Non dimenticherò mai l’atmosfera del Velodrome". Adrien Rabiot arriva a Milano pronto a lasciare il segno. Og - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita di Rabiot a San Siro, caso o destino? Nel 2020 il suo gran gol contro il Milan (Video) - Adrien Rabiot ha giocato una gran partita contro l’Italia in Nations League dopo il ritorno in nazionale. Lo riporta ilnapolista.it
Rabiot, luci a San Siro: la coincidenza che ricorda la Juve di Sarri - Adrien Rabiot si è messo in mostra nella sfida tra Italia e Francia realizzando una doppietta contro gli Azzurri in Nations League: due stacchi di testa che hanno beffato la retroguardia di Spalletti. tuttosport.com scrive