Rabiot non uscirà mai Che cosa fa per Allegri nel nuovo Milan

Gazzetta.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, grande punto di riferimento per Max anche alla Juve, è prezioso in tanti aspetti ed è già un pilastro. Il tecnico lo impiegherà così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rabiot non uscir224 mai che cosa fa per allegri nel nuovo milan

© Gazzetta.it - Rabiot non uscirà mai. Che cosa fa per Allegri nel nuovo Milan

In questa notizia si parla di: rabiot - uscir

Divorzio Rabiot-Marsiglia: l'Olympique fa il prezzo, chi lo vuole dovrà sborsare 15 milioni - Stamane, le versioni sulle cause del divorzio tra il Marsiglia e Adrien Rabiot divergono, a seconda delle fonti. gazzetta.it scrive

Milan-Rabiot, mamma Veronique fa muro: vuole che il figlio resti a Marsiglia - manager del centrocampista del Marsiglia, infatti, al momento non ha ancora aperto all’ipotesi del trasferimento a Milano del ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Uscir224 Cosa Fa