quella serie netflix che ha conquistato stephen king e ricorda tarantino

Stephen King elogia la serie Netflix "La caduta della casa degli Usher". Il celebre autore di romanzi horror si esprime positivamente su una recente produzione televisiva, sottolineando il suo apprezzamento per l'interpretazione registica e narrativa di questa serie. La sua opinione rafforza l'importanza di questa trasposizione, considerata destinata a diventare un classico del genere. le parole di Stephen King sulla serie. un giudizio entusiasta e un paragone insolito. Stephen King, noto come il "Re del Brivido", ha rivolto parole di elogio verso "La caduta della casa degli Usher", produzione basata sulle opere di Edgar Allan Poe e realizzata da Mike Flanagan.

