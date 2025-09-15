Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 15 settembre 2025
. Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’odio politico in Italia emerso dopo l’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk: dallo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ai timori di possibili emulazioni nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: quarta - repubblica
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 giugno 2025
Bayesian, a "Quarta Repubblica" le immagini esclusive prima dell'affondamento
Bayesian, a Quarta Repubblica le immagini esclusive degli interni e i dubbi sulla "scala reale"
Simonetta MATONE, Deputata Lega > LUNEDÌ 15 SETTEMBRE ore 23:20 a "Quarta Repubblica" (Rete 4) Streaming: https://mediaset.it/rete4/ | Tw: @Qrepubblica #quartarepubblica - X Vai su X
“L’unica funzione dello Stato è difesa, sicurezza e giustizia.” #Milei #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook
Quarta Repubblica 2025 stasera con Nicola Porro su Retequattro: anticipazioni e ospiti della puntata del 15 settembre - Nuova puntata di Quarta Repubblica 2025 su Rete 4: i temi, ospiti e le anticipazioni di stasera, lunedì 15 settembre 2025! Segnala superguidatv.it
Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: l'omicidio Kirk scatena l'odio politico in Italia. Tutti i temi della puntata - Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... Da affaritaliani.it