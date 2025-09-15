Quarta Repubblica | le anticipazioni di lunedì 15 settembre
Quarta Repubblica: nuovo appuntamento lunedì 15 settembre . Lunedì 15 settembre, appuntamento con “ Quarta Repubblica “, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, l’odio politico in Italia emerso dopo l’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk: dallo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ai timori di possibili emulazioni nel nostro Paese. Inoltre, un’intervista a Marco Tronchetti Provera per approfondire i principali temi di economia e geopolitica. A seguire, un nuovo capitolo dell’inchiesta di “Quarta Repubblica” sul furto di dati personali, con un’attenzione particolare al mercato dei filmati privati trafugati negli hotel. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: quarta - repubblica
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 giugno 2025
Bayesian, a "Quarta Repubblica" le immagini esclusive prima dell'affondamento
Bayesian, a Quarta Repubblica le immagini esclusive degli interni e i dubbi sulla "scala reale"
Simonetta MATONE, Deputata Lega > LUNEDÌ 15 SETTEMBRE ore 23:20 a "Quarta Repubblica" (Rete 4) Streaming: https://mediaset.it/rete4/ | Tw: @Qrepubblica #quartarepubblica - X Vai su X
“L’unica funzione dello Stato è difesa, sicurezza e giustizia.” #Milei #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook
Quarta Repubblica 2025 stasera con Nicola Porro su Retequattro: anticipazioni e ospiti della puntata del 15 settembre - Nuova puntata di Quarta Repubblica 2025 su Rete 4: i temi, ospiti e le anticipazioni di stasera, lunedì 15 settembre 2025! Scrive superguidatv.it
Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: l'omicidio Kirk scatena l'odio politico in Italia. Tutti i temi della puntata - Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... Segnala affaritaliani.it