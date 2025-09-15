Quando la semifinale di Lorenzo Simonelli ai Mondiali di atletica? Orario n di corsia avversari tv
Domani, martedì 16 settembre, Lorenzo Simonelli tornerà in pista dopo le batterie odierne per affrontare le semifinali dei 110 ostacoli ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il primatista italiano va a caccia di un obiettivo difficile ma non impossibile, ovvero la qualificazione per la prima finale iridata della carriera sulla distanza. Simonelli, campione europeo in carica con il 13.05 di Roma a giugno 2024, dovrà avvicinare il suo record nazionale per superare lo scoglio della semifinale ed entrare tra i migliori otto al mondo della specialità. Il 23enne romano ha vissuto sin qui una stagione abbastanza altalenante, ma nelle ultime settimane sembra aver trovato una buona condizione (13. 🔗 Leggi su Oasport.it
