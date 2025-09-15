Quando la finale di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica? Orario avversari tv

Oasport.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Furlani ha superato lo scoglio della qualificazione e sarà uno dei protagonisti più attesi nella finale di salto in lungo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Il campione iridato indoor in carica sogna in grande e si giocherà qualcosa di importante nell’ultimo atto avendo saltato 8.30 poche settimane fa a Zurigo. Il giovane talento azzurro, già bronzo olimpico a Parigi 2024, mette nel mirino la prima medaglia della carriera in un Mondiale all’aperto dopo essersi reso protagonista di una qualificazione in sordina (subito 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando la finale di mattia furlani ai mondiali di atletica orario avversari tv

© Oasport.it - Quando la finale di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica? Orario, avversari, tv

In questa notizia si parla di: finale - mattia

Mattia Furlani secondo nella finale di Diamond League

Finale di Mister Italia 2025, confermati i tre pescaresi in gara: Claudio, Andrea e Mattia

Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali di atletica 2025: orari qualificazioni e finale, programma, tv, streaming

finale mattia furlani mondialiMattia Furlani in finale nel salto in lungo ai Mondiali, ma qualcosa non va: in tv dice tutto - L’azzurro passa alla gara decisiva per una medaglia con la 9ª misura a disposizione su 12. Secondo fanpage.it

finale mattia furlani mondialiMondiali atletica 2025, Furlani vola in finale: i risultati degli altri italiani - Mattia Furlani non sbaglia e si qualifica per la finale di salto in lungo: il bronzo olimpico pronto a tornare in pedana mercoledì. Si legge su sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Finale Mattia Furlani Mondiali