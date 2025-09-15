Quando la finale di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica? Orario avversari tv
Mattia Furlani ha superato lo scoglio della qualificazione e sarà uno dei protagonisti più attesi nella finale di salto in lungo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Il campione iridato indoor in carica sogna in grande e si giocherà qualcosa di importante nell’ultimo atto avendo saltato 8.30 poche settimane fa a Zurigo. Il giovane talento azzurro, già bronzo olimpico a Parigi 2024, mette nel mirino la prima medaglia della carriera in un Mondiale all’aperto dopo essersi reso protagonista di una qualificazione in sordina (subito 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: finale - mattia
Mattia Furlani secondo nella finale di Diamond League
Finale di Mister Italia 2025, confermati i tre pescaresi in gara: Claudio, Andrea e Mattia
Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali di atletica 2025: orari qualificazioni e finale, programma, tv, streaming
Mattia Furlani è in finale! Il 20enne laziale vola a 8.07 già al primo tentativo, mettendo in discesa la sua gara, anche se poi sbaglia i due salti successivi. Il bronzo olimpico chiude con la nona misura complessiva e tanto basta (in finale si qualificano i prim - X Vai su X
MATTIA IN FINALE #Tokyo2025 Missione compiuta: 8,07 al primo salto, Mattia Furlani sbarca nella finale mondiale del lungo. Mercoledì, all’ora di pranzo, tutti a fare il tifo per lui! Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps - facebook.com Vai su Facebook
Mattia Furlani in finale nel salto in lungo ai Mondiali, ma qualcosa non va: in tv dice tutto - L’azzurro passa alla gara decisiva per una medaglia con la 9ª misura a disposizione su 12. Secondo fanpage.it
Mondiali atletica 2025, Furlani vola in finale: i risultati degli altri italiani - Mattia Furlani non sbaglia e si qualifica per la finale di salto in lungo: il bronzo olimpico pronto a tornare in pedana mercoledì. Si legge su sportface.it