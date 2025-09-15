Quando esce il sequel di demon slayer | infinity castle

Il franchise di Demon Slayer continua a consolidare la propria popolarità nel mondo degli anime, grazie anche al grande successo del suo ultimo film, Infinity Castle. Questo lungometraggio ha ottenuto risultati sorprendenti sia in Giappone che negli Stati Uniti, affermandosi come una delle produzioni più remunerative e apprezzate di sempre nel settore. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti per l’elevata qualità dell’animazione, la profondità della narrazione e il forte impatto emotivo. successo di infinity castle e le prospettive future. risultati e traguardi del film. Infinity Castle rappresenta il punto culminante della saga, segnando l’inizio dello scontro finale contro Muzan Kibutsuji e le sue forze demoniache. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

