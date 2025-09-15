Putin e la roulette russa dei droni per spaccare l’Occidente
La complicità di Trump e le nuove trame di alleanze consentono allo Zar di alimentare la divisione tra Usa e Ue. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: putin - roulette
Ucraina, Tajani: “Putin ha preso in giro Trump. Lui preoccupato più da Cina che da Russia”. https://www.ilfattonisseno.it/2025/09/ucraina-tajani-putin-ha-preso-in-giro-trump-lui-preoccupato-piu-da-cina-che-da-russia/ - facebook.com Vai su Facebook
Putin e la roulette russa dei droni per spaccare l’Occidente; Putin assiste in uniforme alle esercitazioni russo-bielorusse: 100mila soldati schierati; Trump prepara sanzioni contro la Russia: “Ma Putin è un osso duro”. Kiev, retata anti-corrotti.
Droni russi in Polonia, per me la strada giusta è duplice: non cedere alle provocazioni, né smettere di sostenere Kiev - L'incursione dei 19 droni armati russi nello spazio NATO è una provocazione deliberata in un momento di difficoltà per il Cremlino ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Russia, la forza letale di razzi e droni: maxi operazione militare nei cieli della Bielorussia - In Russia 200 campi per indottrinare i bimbi ucraini: lo studio redatto dall'Humanitarian Research Lab della Yale School of Public Health ... Scrive lastampa.it