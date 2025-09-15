Provò a strangolare la ex nel parcheggio | Ho iniziato a stringere perché mi sono innervosito
Giussano (Monza Brianza), 15 Settembre 2025 – "Ho iniziato a strangolarla, anche con il filo carica batterie" perché "durante il litigio mi sono innervosito". Ma la ex 24enne di Said Cherrah è scappata fuori dall'auto e allora "lui l'ha scaraventata a terra e pe rcossa con una violenza tale da farle perdere i sensi e infine l'ha colpita con un coltello" puntando "al lato del cuore" come lo stesso 26enne ha dichiarato. Una sequenza agghiacciante quella ricostruita dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella nelle motivazioni della sentenza con cui il 26enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese è stato condannato per tentato omicidio nel processo con il rito abbreviato a 10 anni di reclusione, che si aggiungono agli 11 già inflitti dal Tribunale di Como per avere gettato acido in faccia alla ex, a cui in aula aveva giurato la morte, minacciando anche la legale della giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
