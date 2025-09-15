Proposta shock dal premier iracheno | un’Alleanza araba contro Israele Vogliono Gaza inabitabile
Mohammed Shia al-Sudani In un vertice che potrebbe ridisegnare le alleanze mediorientali, il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha lanciato una proposta audace: un patto di difesa collettiva per il mondo arabo-islamico, modellato sull’Articolo 5 della Nato. Un attacco a uno Stato sarebbe considerato un’aggressione a tutti. Parole pronunciate a Doha, durante un summit straordinario che unisce leader arabi e islamici in una condanna unanime contro Israele, accusato di un recente attacco al Qatar. Il contesto è infuocato. L’assalto israeliano a Doha ha scatenato reazioni a catena, minando la fragile stabilità regionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
