Progetto Agnes Cgil | Andrebbe agevolato in tutti i modi possibili non ostacolato da cavilli burocratici

Ravennatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filctem Cgil di Ravenna accoglie con favore la presa di posizione del Consiglio comunale di Ravenna che invita il Governo a sbloccare le aste che consentirebbero la realizzazione del progetto Agnes, che ha già superato la valutazione di impatto ambientale. "Riteniamo infatti assurdo che il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progetto - agnes

Eolico, il ministro: "Sul progetto Agnes mancano ancora le aste, serve una valutazione"

Agnes, il progetto in naftalina : "Siamo drammaticamente fermi. E per un tempo indefinito"

progetto agnes cgil andrebbeFilctem Cgil: “Sbloccare il progetto Agnes e riprendere l’estrazione di metano” - La Filctem Cgil di Ravenna accoglie con favore l’odg del consiglio comunale di Ravenna che invita il Governo a sbloccare le aste che consentirebbero finalmente la realizzazione del progetto Agnes. Segnala ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Agnes Cgil Andrebbe