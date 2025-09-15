Probabile formazione Juve verrà fatto turnover nei prossimi match? La risposta di Tudor è netta | Si deve vedere questa cosa non si può…

Juventusnews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabile formazione Juve, verrà fatto turnover nei prossimi match? Ecco la risposta di Tudor in conferenza stampa. Alla vigilia del cruciale esordio in Champions League, con la Juventus che affronterà il Borussia Dortmund, il tecnico Igor Tudor ha affrontato un tema di grande attualità: la gestione del turnover. Interrogato sulla sua strategia di rotazione dei giocatori, l’allenatore croato ha ribadito la sua filosofia, un approccio pragmatico che si concentra sul presente piuttosto che su una programmazione a lungo termine. La sua visione si distacca da schemi rigidi e si adatta in tempo reale alle esigenze della squadra, una mentalità fondamentale per affrontare la complessità del doppio impegno tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Probabile formazione Juve, verrà fatto turnover nei prossimi match? La risposta di Tudor è netta: «Si deve vedere questa cosa, non si può…»

