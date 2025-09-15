Primo giorno di scuola il dottor Simonetti | Importante avere una scuola inclusiva
Alle 7:50 di lunedì mattina, alla Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Cristiano Banti’ di Santa Croce sull’Arno, il suono della campanella ha avuto un significato speciale. A dare ufficialmente il via al nuovo anno scolastico sono stati il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dott. Andrea. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Granaiolo, primo giorno di stop. Due mesi senza treni causa lavori ma il sistema alternativo ’regge’
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
Il 16 settembre sarà il primo giorno effettivo di scuola per il nostro Istituto. Invitiamo studenti e famiglie a consultare il sito internet della scuola per visionare le modalità di ingresso scaglionato per ordine di classi. Per le modalità d'ingresso delle classi prime far - facebook.com Vai su Facebook
Primo giorno in - X Vai su X
Primo giorno di scuola senza telefono? Non così male. Le opinioni di docenti e studenti – VIDEO - Nuovi compagni, nuove materie da assimilare, nuovi docenti e metodi educativi. Da tecnicadellascuola.it
Primo giorno di scuola, il saluto del sindaco ai bambini delle prime classi delle scuole primarie - Il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l'Assessore alla Scuola Sandra Nocentini hanno portato il loro salut ... lanazione.it scrive