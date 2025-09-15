Prevenzione a Castel San Giorgio visite gratuite in piazza

A Castel San Giorgio sabato 20 settembre si tengono visite specialistiche gratuite in Piazza Martiri d’Ungheria dalle 9 alle 13. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con medici e operatori sanitari. I cittadini possono sottoporsi a controlli su pelle e capelli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

