Prevenzione a Castel San Giorgio visite gratuite in piazza
A Castel San Giorgio sabato 20 settembre si tengono visite specialistiche gratuite in Piazza Martiri d’Ungheria dalle 9 alle 13. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con medici e operatori sanitari. I cittadini possono sottoporsi a controlli su pelle e capelli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ordinanza per la prevenzione incendi a Castel Giorgio - Anche il Comune di Castel Giorgio ha pubblicato le disposizioni per prevenire gli incendi boschivi fino al 15 settembre: secondo quanto stabilito nella specifica ordinanza è vietato accendere fuochi ... Si legge su ansa.it