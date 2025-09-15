Presunta aggressione con spray al peperoncino | arresto in piazza Vittorio Veneto

Presunta aggressione con spray al peperoncino in piazza Vittorio Veneto nella prima serata di lunedì 15 settembre. Stando alle prime testimonianze sarebbero coinvolti due cittadini stranieri tra i 20 e i 30 anni, uno dei quali è stato visto sciacquarsi gli occhi a lungo nella fontana al centro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: presunta - aggressione

Presunta aggressione con spray al peperoncino in piazza Vittorio Veneto

Forlì, presunta aggressione al cimitero monumentale: 50enne a giudizio per violenza sessuale Vai su Facebook

La giovane ha riportato diverse ecchimosi e 10 giorni di prognosi dopo una presunta aggressione con un mattarello - X Vai su X

Presunta aggressione con spray al peperoncino in piazza Vittorio Veneto; Aggressione al supermercato Alì, giovane straniero colpito con uno spray urticante e con dei pallini. Scoppia il panico tra i residenti:...; Bari, lite in condominio sfocia in un'aggressione con lo spray al peperoncino: donna a processo.

Uno spray e passa la paura? - Questo è quanto sperano gli istruttori e i partecipanti del corso di autodifesa a cui abbiamo assistito. Si legge su repubblica.it

Brutale pestaggio a 3 giovani omosessuali in un fast food: salvati da una ragazza con lo spray al peperoncino. «Aggressione omofoba» - È accaduto in un fast food e gli sfortunati protagonisti della vicenda sono tre giovani ragazzi omosessuali. leggo.it scrive