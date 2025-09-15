pressione fiscale in calo nel 2024 ma le differenze tra i comuni lombardi restano marcate

La classifica dei capoluoghi lombardi relativa al livello di tassazione. Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia: “Vi è un leggero miglioramento, ma bisogna fare ancora molta strada. Più la PA funziona, meno forte è il carico fiscale per i contribuenti.” Nel 2024 la pressione fiscale sulle imprese individuali registra un lieve calo, passando dal 52,8% al 52,3%, pur continuando a evidenziare ampi squilibri tra i diversi territori. In particolare, in Lombardia, i capoluoghi più virtuosi sono Sondrio, Milano e Brescia, mentre fanalini di coda sono Mantova, Pavia e Cremona. È quanto emerge dalla settima edizione dell’Osservatorio fiscale della CNA Nazionale denominato “Comune che vai fisco che trovi”, che ha analizzato 114 comuni italiani. 🔗 Leggi su Newsagent.it

