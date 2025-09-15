Presentata la fiaccolata ' Cascina per Gaza La Pace è Voce di Tutti'
E' stata presentata la fiaccolata per le vie del centro storico di Cascina denominata 'Cascina per Gaza. La Pace è Voce di Tutti'. L’evento nasce dopo una consultazione con alcune realtà provinciali di associazionismo, sindacati e società civile, che hanno condiviso l'idea di una riflessione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
