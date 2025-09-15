Premier League | Liverpool vince con un rigore nel recupero City domina il derby

Londra (Regno Unito) 15 settembre 2025 – Quattro giornate di Premier League negli archivi e solo una squadra ancora a punteggio pieno da contare. Il Liverpool soffre, ma riesce ad avere ragione del Burnley, mantenendo il suo percorso perfetto in campionato, mantenendo saldo il primato in classifica. Alle sue spalle però ruggiscono Arsenal e Tottenham a guidare il gruppo degli inseguitori. Si ferma sul pari il Chelsea, mentre inizia il percorso di Donnarumma a Manchester e lo fa con una vittoria netta per 3-0 nel derby contro lo United. Continuano invece le difficoltà di inizio anno per West Ham e Aston Villa, al momento entrambe in fondo alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premier League: Liverpool vince con un rigore nel recupero, City domina il derby

