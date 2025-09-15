Precipita nel burrone con la sua auto Morta una donna di 63 anni

Arezzonotizie.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 63 anni è morta questo pomeriggio dopo essere uscita di strada con la sua auto mentre stava percorrendo la panoramica del Pratomagno, a monte dell'incrocio per l'Anciolina. Un passante ha notato i segni degli pneumatici sull'asfalto e ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: precipita - burrone

Mamma muore in auto nel burrone. In bilico 50 metri poi precipita. Lavorava alla Pam, aveva una figlia

Precipita in un burrone e muore nei boschi dell’Oltrepò pavese: la donna stava passeggiando con un’amica

Schianto tremendo! Autobus precipita in un burrone, almeno 15 morti

Precipita nel burrone con la sua auto. Morta una donna di 63 anni; Precipita in un burrone con l'auto, muore un ragazzo di 20 anni; Mamma muore in auto nel burrone. In bilico 50 metri, poi precipita. Aveva una figlia.

precipita burrone sua autoAuto precipita nel burrone, donna muore nell'Aretino - Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla strada panoramica del Pratomagno, a monte dell'incrocio per l'Anciolina, in provincia di Arezzo. ansa.it scrive

precipita burrone sua autoDonna precipita con l'auto nel burrone e muore - LORO CIUFFENNA: L'allarme lanciato da un passante, poi l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Lo riporta toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Precipita Burrone Sua Auto