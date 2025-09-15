Precipita da un' impalcatura e batte la schiena | grave un 67enne
Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì 15 settembre vicino a Coli dopo essere precipitato da un'impalcatura. Stava eseguendo alcuni lavori di muratura all'esterno della facciata di una palazzina quando, per cause da chiarire, ha perso l'equilibrio precipitando per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
