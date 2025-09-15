Roma, 15 settembre 2025 – Tre casi di intossicazioni alimentari in meno di 24 ore in diverse regioni. Una trentina di persone hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche e per 18 di loro si sono rese necessarie le cure in pronto soccorso. Uno è tuttora ricoverato. Tutti hanno avvertito malori dopo aver mangiato in diversi ristoranti. Campobasso, 20 intossicati dopo il pranzo. Ma andiamo con ordine. Una ventina di persone sono rimaste intossicate ieri, domenica 14 settembre, dopo un pranzo in un ristorante di Riccia, in provincia di Campobasso. Tutte, a seguito di malore, hanno dovuto chiedere aiuto al 118 e alla Guardia medica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pranzi e cene al ristorante, 32 intossicati in un giorno in Italia