Posticipo Serie A Verona-Cremonese 0-0

Servizitelevideo.rai.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.43 Finisce senza reti il posticipo del 'Bentegodi' tra Verona e Cremonese. Nel primo tempo è quasi un monologo del Verona che crea occasioni a raffica, ma senza riuscire a sfondare, anche grazie a una serie di super parate di Audero, soprattutto su Orban e su Giovane. Non cambia il copione nella ripresa con gli scaligeri sempre pericolosissimi.Per la Cremonese da segnalare solo i tiri da uori di Collocolo e Sarmiento che impegnano Montipò in tuffo e l'esordio di Vardy.Col passare dei minuti si fa meno veemente la spinta Hellas,regge lo 0-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

