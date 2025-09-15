Posticipo Serie A Verona-Cremonese 0-0

20.43 Finisce senza reti il posticipo del 'Bentegodi' tra Verona e Cremonese. Nel primo tempo è quasi un monologo del Verona che crea occasioni a raffica, ma senza riuscire a sfondare, anche grazie a una serie di super parate di Audero, soprattutto su Orban e su Giovane. Non cambia il copione nella ripresa con gli scaligeri sempre pericolosissimi.Per la Cremonese da segnalare solo i tiri da uori di Collocolo e Sarmiento che impegnano Montipò in tuffo e l'esordio di Vardy.Col passare dei minuti si fa meno veemente la spinta Hellas,regge lo 0-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it