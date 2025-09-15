Possono colpire le città europee La mossa di Putin che spaventa il mondo | schierati al confine
Vladimir Putin torna a far salire la tensione in Europa. In occasione delle esercitazioni militari Zapad-2025, la Russia ha posizionato i suoi missili balistici Iskander-M nella regione di Kaliningrad, enclave russa tra Lituania e Polonia. La mossa è stata interpretata come un segnale minaccioso verso i Paesi membri della Nato. Secondo quanto riferito da Defense Express, il 13 settembre due lanciatori Iskander-M sono stati avvistati sull’autostrada E28, nei pressi della località di Kudryavtsevo, a circa 35 chilometri dal confine polacco. A bordo dei mezzi erano chiaramente visibili i missili balistici 9M723, capaci di trasportare anche testate nucleari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: possono - colpire
Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare
Caldo africano, 16 città da bollino rosso ma occhio ai temporali: dove possono colpire
L'Ucraina mette in campo i Flamingo: i missili che possono colpire a 3mila km di distanza
#VladimirPutin nell'ambito dell'operazione #Zapad posiziona i missili #Iskander a 35 km dal confine polacco: possono colpire l'#Europa. Il #Cremlino pronto alla guerra totale? - X Vai su X
La minaccia è reale, perché sono armi che, dove sono state portate, possono colpire diversi paesi dell'Alleanza. - facebook.com Vai su Facebook