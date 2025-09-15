Possono colpire le città europee La mossa di Putin che spaventa il mondo | schierati al confine

Vladimir Putin torna a far salire la tensione in Europa. In occasione delle esercitazioni militari Zapad-2025, la Russia ha posizionato i suoi missili balistici Iskander-M nella regione di Kaliningrad, enclave russa tra Lituania e Polonia. La mossa è stata interpretata come un segnale minaccioso verso i Paesi membri della Nato. Secondo quanto riferito da Defense Express, il 13 settembre due lanciatori Iskander-M sono stati avvistati sull’autostrada E28, nei pressi della località di Kudryavtsevo, a circa 35 chilometri dal confine polacco. A bordo dei mezzi erano chiaramente visibili i missili balistici 9M723, capaci di trasportare anche testate nucleari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

