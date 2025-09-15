Ponte Basile in Aula dopo il vertice con Salvini | Il ministro sa che prima vogliamo le opere preliminari

Messinatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un Pd che vuole un sindaco più “cazzuto”, usando le parole del capogruppo Felice Calabrò, e c'è un'Aula che invoca garanzie per la città che si appresta a ospitare i cantieri del Ponte. Richieste, pressioni e speranze ribadite in tarda mattinata in sale consiliare durante la commissione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - basile

"Sicilia anomalia planetaria senza Ponte", Rete Civica rivendica l'utilità dell'opera e chiede al sindaco Basile di cogliere la sfida

Il via libera del Cipess al Ponte, il sindaco Basile: "Passaggio cruciale ma serve garantire il funzionamento della città"

Ponte, la stretta di mano con Basile ma i sindaci calabresi boicottano: "E passerella elettorale"

ponte basile aula dopoPonte, Basile: “A Roma ribadita l’esigenza di progetti a tutela di Messina” - Il sindaco sull'incontro a Roma: "Prima di pilastri e cantieri servono progetti per la riduzione di perdite idriche e la viabilità" The post Ponte, Basile: “A Roma ribadita l’esigenza di progetti a tu ... Segnala msn.com

ponte basile aula dopoPonte. “Messina condannata a subire i cantieri. Basile la difenda” - Il consigliere Russo commenta l'incontro del sindaco con Salvini, Ciucci e Rfi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Basile Aula Dopo