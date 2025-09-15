Polonia Tusk | Intercettato un drone sugli edifici del governo arrestati due bielorussi '

Feedpress.me | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Poco fa, i servizi di sicurezza dello Stato hanno neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (Parkowa) e il Belvedere (una delle residenze ufficiali del presidente). Sono stati arrestati due cittadini bielorussi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente». Lo rende noto su X il premier polacco Donald Tusk. 🔗 Leggi su Feedpress.me

polonia tusk intercettato un drone sugli edifici del governo arrestati due bielorussi

© Feedpress.me - Polonia, Tusk: "Intercettato un drone sugli edifici del governo, arrestati due bielorussi"'

In questa notizia si parla di: polonia - tusk

Caso Polonia: Trump esclude Tusk o invita il presidente, alleato Maga

Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video

Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. Il premier Tusk: «In corso le operazioni per localizzare i droni abbattuti»

Ucraina, caccia britannici in Polonia per missioni di difesa. Tusk: Intercettato drone, arrestati due bielorussi. Mosca: La Nato è di fatto in guerra con noi; Tusk: «Intercettato drone su edifici governo, 2 arresti». Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia»; Guerra Ucraina - Russia, le news. Polonia: “Intercettato un drone, arrestati due bielorussi”.

polonia tusk intercettato dronePolonia, Tusk: “Intercettato un drone sopra gli uffici del governo. Arrestati due bielorussi” - "Il Servizio di Protezione dello Stato ha recentemente neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (via ... Come scrive msn.com

polonia tusk intercettato droneUcraina, caccia britannici in Polonia per missioni di difesa. Tusk: “Intercettato drone, arrestati due bielorussi”. Mosca: “La Nato è di fatto in guerra con noi” - Il Regno Unito ha annunciato che i caccia Typhoon della Raf effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia nell’ambito dell’operazione Eastern Sentry (Sentinella dell’Est) a difesa dei confini o ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Polonia Tusk Intercettato Drone