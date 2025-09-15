Polonia Tusk | Intercettato un drone sopra gli uffici del governo Arrestati due bielorussi
Tensione sempre alta in Polonia. “Il Servizio di Protezione dello Stato ha recentemente neutralizzato un drone che sorvolava gli edifici governativi (via Parkov) e il Palazzo Belvedere. Due cittadini bielorussi sono stati arrestati. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente”. Lo ha reso noto il primo ministro polacco Donald Tusk in un post su X. Przed chwil? S?u?ba Ochrony Pa?stwa zneutralizowa?a drona operuj?cego nad budynkami rz?dowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Bia?orusi. Policja bada okoliczno?ci incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025 La missione Nato in Polonia e la replica di Mosca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
