Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo anti droga Post virale sui social

Ancona, 15 settembre 2025 - Momenti di alta tensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, 14 settembre, in un parco cittadino di Ancona, nei pressi di via Osimo. Un agente della Polizia di Stato sarebbe stato costretto a sparare un colpo di pistola per difendersi dall'aggressione di un pitbull di grossa taglia, uccidendolo. A raccontarlo, attraverso un post sui social con foto e video, divenuto virale, è stata la proprietaria del cane. Secondo la Questura, gli agenti di polizia sarebbero arrivati nel parco per un controllo legato allo spaccio di droga. Presente una coppia con un un cane, un pitbull nero di nome 'Narcos', che, accortosi della presenza degli agenti, avrebbe iniziato a correre verso due poliziotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo anti droga. Post virale sui social

In questa notizia si parla di: poliziotto - spara

