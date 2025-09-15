Plug-Mi 2025 | hyper edition

PLUG-MI Hyper Edition 2025 arriva il 20 e 21 settembre al Superstudio Maxi per un weekend ricco di contenuti e attività. In programma: il Rising Stars Project con oltre 30 brand emergenti guidati da un team di mentori d’eccezione, le esperienze interattive di LEGO® x Nike dedicate al basket e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it