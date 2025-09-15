Pistocchi su Sommer | Critiche senza rispetto e competenza Ecco cosa penso…
Pistocchi difende Sommer dopo la sconfitta contro la Juventus: «Chiedere la sostituzione è mancanza di rispetto». La sfida tra Juventus e Inter non ha solo lasciato riflessioni sul piano tecnico e tattico, ma ha anche sollevato interrogativi sul futuro della porta nerazzurra, in particolare riguardo alla prestazione di Yann Sommer. Il portiere svizzero, protagonista in negativo in occasione della sconfitta con i bianconeri, è stato al centro delle critiche, con molti che si chiedono se Josep Martinez, acquistato lo scorso anno, non debba prendere il suo posto tra i pali. Tuttavia, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha difeso il portiere dell’ Inter e ha voluto esprimere la sua opinione sulle critiche mosse nei suoi confronti, sottolineando come siano spesso ingiustificate e prive di competenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
