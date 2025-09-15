Pippo Baudo parla l’avvocato di Dina Minna | Tante bugie su di lei | VIDEO
Jacopo Pensa, avvocato di Dina Minna, assistente di Pippo Baudo, ha replicato a La Volta Buona all'intervista di Katia Ricciarelli L'articolo Pippo Baudo, parla l’avvocato di Dina Minna: “Tante bugie su di lei” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Perché katia ricciarelli e pippo baudo si sono lasciati: tutti i dettagli dalla vicina
Angela Lippi oggi, è viva ? età, figli, lavoro, che fine ha fatto la prima moglie di Pippo Baudo
A #LaVoltaBuona il legale di Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo: "Ho sentito tante bugie sulle quali ragioneremo. Sono amareggiato per le bugie dette ieri su Pippo e per conseguenza anche su Dina" #LVB #Verissimo
Katia Ricciarelli e la rivelazione sugli ultimi giorni di Pippo Baudo: cosa ha raccontato a Verissimo
Pippo Baudo, scontro sul testamento di Baudo - ROMA Dina Minna, la storica assistente di Pippo Baudo, rompe il proverbiale silenzio attraverso il suo legale, Jacopo Pensa, al quale – a quanto si apprende – ha affidato una doppia diffida nei confro ...
Pippo Baudo e la tv elegante: un'eredità che parla ai conduttori del presente - Un pezzo di storia della tv italiana che se ne va: Pippo Baudo lascia in eredità un patrimonio televisivo da cui le nuove generazioni devono imparare ...