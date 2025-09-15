Pini di via Italica le opposizioni | Potevano essere salvati arriva la conferma A comprometterli sono state le ruspe

Ilpescara.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A danneggiare i pini di via Italica sarebbero stati i primi interventi fatti direttamente sulle radici. Interventi promossi proprio per consentire i lavori di riqualificazione dell’istituto alberghiero. Quei pini dunque, se si fossero rispettate le norme e se si fosse seguito il consiglio non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pini - italica

Tagliati tre dei pini storici di via Italica: chiesto lo stop e Barba (Avs-Radici in Comune) presenta un esposto [FOTO]

Taglio di pini in via Italica, il professor D'Emilio blocca il cantiere: portato via di forza

Nuovo esposto della consigliera Barba (Avs-Radici in Comune) per i pini di via Italica: "Prescrizioni non rispettate" [FOTO]

Pini di via Italica, le opposizioni: Potevano essere salvati, arriva la conferma. A comprometterli sono state le ruspe; Sit - in di protesta in pizza Muzii per il taglio dei pini in via Italica: 'Mutilato un viale storico nel caos delle competenze'; La consigliera Artese: Sui pini di via Italica ennesimo taglio dettato da una gestione 'alberofobica' [FOTO].

PINI ABBATTUTI IN VIA ITALICA A PESCARA: DI PILLO, “IL TAGLIO SI POTEVA EVITARE” - PESCARA – “Questa mattina in Commissione Ambiente e parchi è uscita fuori la verità, presente il gotha degli agronomi forestali della Provincia di Pescara. Segnala abruzzoweb.it

Via del Giglio, il taglio dei pini sotto esame. Le opposizioni depositano un esposto in Prefettura - Le opposizioni a Cattolica depositano un esposto al Prefetto di Rimini riguardo al taglio di 78 pini in via Del Giglio, contestando mancanza di motivazioni e perizia agronomica. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pini Via Italica Opposizioni