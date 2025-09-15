Pini di via Italica le opposizioni | Potevano essere salvati arriva la conferma A comprometterli sono state le ruspe
A danneggiare i pini di via Italica sarebbero stati i primi interventi fatti direttamente sulle radici. Interventi promossi proprio per consentire i lavori di riqualificazione dell’istituto alberghiero. Quei pini dunque, se si fossero rispettate le norme e se si fosse seguito il consiglio non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: pini - italica
Tagliati tre dei pini storici di via Italica: chiesto lo stop e Barba (Avs-Radici in Comune) presenta un esposto [FOTO]
Taglio di pini in via Italica, il professor D'Emilio blocca il cantiere: portato via di forza
Nuovo esposto della consigliera Barba (Avs-Radici in Comune) per i pini di via Italica: "Prescrizioni non rispettate" [FOTO]
IL DISPIACERE Una residente di via Italica sui pini tagliati: "Alberi che da sempre caratterizzano la strada e il quartiere" Il link: https://cityne.ws/pY2OT - facebook.com Vai su Facebook
Italia Nostra sui pini di via Italica: "Basta con il taglio delle alberature storiche" https://ift.tt/sqa6H1R https://ift.tt/DEweV6f - X Vai su X
Pini di via Italica, le opposizioni: Potevano essere salvati, arriva la conferma. A comprometterli sono state le ruspe; Sit - in di protesta in pizza Muzii per il taglio dei pini in via Italica: 'Mutilato un viale storico nel caos delle competenze'; La consigliera Artese: Sui pini di via Italica ennesimo taglio dettato da una gestione 'alberofobica' [FOTO].
PINI ABBATTUTI IN VIA ITALICA A PESCARA: DI PILLO, “IL TAGLIO SI POTEVA EVITARE” - PESCARA – “Questa mattina in Commissione Ambiente e parchi è uscita fuori la verità, presente il gotha degli agronomi forestali della Provincia di Pescara. Segnala abruzzoweb.it
Via del Giglio, il taglio dei pini sotto esame. Le opposizioni depositano un esposto in Prefettura - Le opposizioni a Cattolica depositano un esposto al Prefetto di Rimini riguardo al taglio di 78 pini in via Del Giglio, contestando mancanza di motivazioni e perizia agronomica. Si legge su ilrestodelcarlino.it