Pimp My Vintage | mercatino vintage al The Social Hub

Domenica 26 ottobre la nuova stagione si accende tra colori e atmosfere uniche con il Vintage Market di Pimp My Vintage. Appuntamento con una speciale selezione: alcuni dei migliori stand di vintage e artigianato riempiranno di capi e accessori unici gli spazi di The Social Hub Firenze, insieme a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it