pierina paganelli tutta la famiglia si costituisce parte civile nel processo contro louis dassilva

Tutta la famiglia di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 a Rimini, si è costituita parte civile nel processo in cui è imputato Louis Dassilva, arrestato lo scorso lugli per l’omicidio. I figli di Pierina, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, le sorelle della vittima, e i nipoti, sono tutelati dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, e Alfredo Andrea Scifo. Per la prima volta dopo il delitto, i figli dell’anziana hanno potuto il 35enne senegalese accusata della morte. L’uomo viveva con la moglie sullo stesso pianerottolo della vittima. Assente, la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi, legata a Louis Dassilva da una relazione sentimentale secondo quanto ricostruito dalle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

