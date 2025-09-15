Pierina Paganelli lo sconforto dei figli | Devono guardare in volto l'uomo accusato dell'omicidio della madre

15 set 2025

Si tornerà in aula il 20 ottobre nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Unico imputato è Louis Dassilva, il 34enne vicino di casa dell'anziana accusato di averle inferto 29 coltellate nella notte del 3 ottobre 2023. La legale Monica Lunedei si è espressa sul primo giorno in tribunale a Fanpage.it: "Familiari molto provati all'idea di guardare negli occhi l'uomo accusato di aver assassinato la madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

