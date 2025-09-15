Pierina Paganelli lo sconforto dei figli | Devono guardare in volto l'uomo accusato dell'omicidio della madre
Si tornerà in aula il 20 ottobre nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Unico imputato è Louis Dassilva, il 34enne vicino di casa dell'anziana accusato di averle inferto 29 coltellate nella notte del 3 ottobre 2023. La legale Monica Lunedei si è espressa sul primo giorno in tribunale a Fanpage.it: "Familiari molto provati all'idea di guardare negli occhi l'uomo accusato di aver assassinato la madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pierina Paganelli, lo sconforto dei figli: “Devono guardare in volto l’uomo accusato dell’omicidio della madre” - Unico imputato è Louis Dassilva, il 34enne vicino di casa dell’anziana accusato di averle inferto 29 colt ... fanpage.it scrive
Pierina Paganelli, partito in tribunale a Rimini il processo a Louis Dassilva - Dall'omicidio di Pierina Paganelli, assassinata con 29 coltellate nel sottoscala del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini sono trascorsi ... Da chiamamicitta.it