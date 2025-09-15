Picchia la moglie e viene trovato con hashish e marijuana | doppia denuncia per un 42enne

Agrigentonotizie.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervengono per una lite in famiglia, si sentono raccontare di minacce e maltrattamenti ripetuti e lo trovano in possesso di quattro involucri di hashish e alcuni grammi di marijuana. Quarantaduenne agrigentino viene denunciato alla Procura per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: picchia - moglie

Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

Picchia la moglie e cade dal secondo piano: arrestato

Arezzo, picchia la moglie col cellulare e la minaccia con un coltello: donna fugge e trova rifugio con i figli. Marito denunciato

Picchia la moglie e cade dal secondo piano: arrestato; Cosenza, picchia moglie perché non vuole fare sesso: arrestato; Como, picchia la compagna davanti al figlio e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 46enne.

Cerca Video su questo argomento: Picchia Moglie Viene Trovato