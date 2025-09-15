il ritorno di petra: terza stagione in onda su sky cinema. Da oggi, 15 settembre 2025, torna in televisione la serie italiana Petra, con la sua attesa terza stagione. Protagonista indiscussa è ancora una volta Paola Cortellesi, che interpreta il ruolo dell’ispettore Petra Delicato. La nuova stagione si presenta come un crime drama appassionante, basato sui romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, e promette di coinvolgere gli spettatori con trame avvincenti e personaggi approfonditi. trama e novità della terza stagione di petra. una protagonista alle prese con sfide personali e professionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Petra terza stagione: trama, cast, puntate e come rivedere le vecchie episodi