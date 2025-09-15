Petra terza stagione | trama cast puntate e come rivedere le vecchie episodi
il ritorno di petra: terza stagione in onda su sky cinema. Da oggi, 15 settembre 2025, torna in televisione la serie italiana Petra, con la sua attesa terza stagione. Protagonista indiscussa è ancora una volta Paola Cortellesi, che interpreta il ruolo dell’ispettore Petra Delicato. La nuova stagione si presenta come un crime drama appassionante, basato sui romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, e promette di coinvolgere gli spettatori con trame avvincenti e personaggi approfonditi. trama e novità della terza stagione di petra. una protagonista alle prese con sfide personali e professionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: petra - terza
Petra: Paola Cortellesi torna nei panni dell'ispettrice di polizia nel teaser della terza stagione
Petra terza stagione su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna a ottobre con due nuove indagini da Genova
"Petra - Terza stagione", Cortellesi torna nei panni dell'ispettrice
Petra, terza stagione su Sky da ottobre: le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO - X Vai su X
Domenica si è tenuta la terza tappa del Campionato Regionale Veneto di Water Games FISC. Festeggiamo i risultati della nostra squadra Gara di Freestyle FISC Alpha Dog Team, Ponzano Veneto (TV) Classe 1 - categoria LARGE Valentina con Petra | Vai su Facebook
Petra, terza stagione, le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO; La terza stagione di “Petra”, con Paola Cortellesi, su Sky e Now; Petra torna in tv con la terza stagione: dettagli, trama e quando andrà in onda la serie con Paola Cortellesi.
Petra, terza stagione su Sky da ottobre: le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Petra, terza stagione su Sky da ottobre: le anticipazioni di Paola Cortellesi. Da tg24.sky.it
Petra ad ottobre su Sky con una vita tutta nuova - La terza stagione di Petra, con protagonista Paola Cortellesi, va in onda su Sky Cinema mercoledì 8 e mercoledì 15 ottobre 2025 ... Si legge su davidemaggio.it