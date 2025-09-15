Pestaggi minacce e spari | cinque arresti nella banda dei Rom a Pontedera
Maxi operazione dei carabinieri nella mattinata di oggi (15 settembre) tra la provincia di Pisa e il carcere di Verona. I militari della Compagnia di Pontedera, supportati dal 4° Nec e dal Nucleo cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, emessa dal Gip di Pisa su richiesta della procura. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di minacce e lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di armi, ricettazione ed esplosioni di colpi d’arma da fuoco. L’inchiesta, condotta tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025, ha fatto emergere diversi episodi di particolare gravità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: pestaggi - minacce
