perugia ordinanza straordinaria contro la zanzara tigre dopo un caso di dengue

A seguito della segnalazione di un caso accertato di febbre virale Dengue, trasmessa dalla zanzara Aedes albopictus (nota come "zanzara tigre"), l'Azienda Usl Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ha chiesto al Comune di Perugia di adottare misure urgenti per prevenire la diffusione del vettore. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha quindi firmato l'ordinanza n. 1916 del 15 settembre 2025, che dispone un piano straordinario di disinfestazione nelle aree pubbliche delle vie interessate. Gli interventi adulticidi verranno effettuati il 17, 18 e 19 settembre dalle ore 3 alle ore 5 del mattino, mentre il 17 settembre, dalle 8 alle 20, è in programma una disinfestazione larvicida.

