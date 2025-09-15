Perde il controllo dell' auto sale sul marciapiede e sfonda la recinzione dell' ex casa cantoniera | FOTO

Incidente a Vetralla, in località La Botte. Poco dopo le 18 di oggi, 15 settembre, un'auto ha perso il controllo ed è finita sul marciapiede, abbattendo parte della recinzione di una ex casa cantoniera situata lungo la rotatoria che collega via Cassia Botte, strada Asmara e via Giordano Campo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

