Percorsi di innovazione sociale 2025 torna in Sicilia il corso di formazione gratuito

Palermotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in Sicilia, dopo il successo delle prime tre edizioni, “Percorsi di Innovazione sociale 2025”, il corso di formazione interamente gratuito rivolto alle imprese sociali e alle organizzazioni del Terzo Settore. Incentrato sulla trasmissione di competenze teoriche e pratiche per lo sviluppo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: percorsi - innovazione

L'essenza delle cure nell'era digitale: verso una sanità condivisa tra innovazione e percorsi clinico-assistenziali

Promosso da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Financial Times, il premio torna a valorizzare percorsi di impatto in business, ricerca, sociale e innovazione. Fino al 13 ottobre è possibile candidarsi

INNOVAZIONE SOCIALE: TORNA “SOCIAL INNOVATION ACADEMY” PER ATTORI DEL CAMBIAMENTO (1) - Torna “Percorsi di Innovazione sociale 2025”, il corso di formazione gratuito rivolto agli attori del cambiamento di tutta Italia, incentrato sulla trasmissione di competenze teoriche e ... Lo riporta 9colonne.it

percorsi innovazione sociale 2025Il Festival Nazionale dell’Economia Civile: un laboratorio di pace e innovazione sociale - Firenze, 9 settembre 2025 – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è affermato negli anni come un vero e proprio laboratorio di pace e innovazione, dove economia, cultura e società si incontran ... Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Percorsi Innovazione Sociale 2025