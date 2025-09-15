Percorsi di innovazione sociale 2025 torna in Sicilia il corso di formazione gratuito

Torna in Sicilia, dopo il successo delle prime tre edizioni, “Percorsi di Innovazione sociale 2025”, il corso di formazione interamente gratuito rivolto alle imprese sociali e alle organizzazioni del Terzo Settore. Incentrato sulla trasmissione di competenze teoriche e pratiche per lo sviluppo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: percorsi - innovazione

L'essenza delle cure nell'era digitale: verso una sanità condivisa tra innovazione e percorsi clinico-assistenziali

Promosso da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Financial Times, il premio torna a valorizzare percorsi di impatto in business, ricerca, sociale e innovazione. Fino al 13 ottobre è possibile candidarsi

?Innovazione organizzativa nei percorsi di diagnosi, cura, follow-up. Focus on ipoparatiroidismo https://ift.tt/ewjJTYX #evento #takethedate - X Vai su X

La IeFP in Lombardia: innovazione che include, formazione che apre porte CNOS-FAP Lombardia è da sempre impegnata a costruire percorsi che uniscono innovazione tecnica e attenzione alla persona. La IeFP non è “un’alternativa”, ma una scelta forte, c - facebook.com Vai su Facebook

INNOVAZIONE SOCIALE: TORNA “SOCIAL INNOVATION ACADEMY” PER ATTORI DEL CAMBIAMENTO (1) - Torna “Percorsi di Innovazione sociale 2025”, il corso di formazione gratuito rivolto agli attori del cambiamento di tutta Italia, incentrato sulla trasmissione di competenze teoriche e ... Lo riporta 9colonne.it

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile: un laboratorio di pace e innovazione sociale - Firenze, 9 settembre 2025 – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è affermato negli anni come un vero e proprio laboratorio di pace e innovazione, dove economia, cultura e società si incontran ... Come scrive adnkronos.com