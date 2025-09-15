Per Valentina Beraldo Miss Italia finisce
Per Valentina Beraldo “Miss Italia finisce qui”. Al Palasavelli di Porto San Giorgio (Fermo) la finalissima del concorso di bellezza, trasmessa su San Marino Tv e Rai play. Una serata di emozioni, spettacolo e musica per incoronare la nuova reginetta di bellezza italiana, ma che ha lasciato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La viterbese Valentina Beraldo è stata incoronata Miss Lazio 2025
Valentina Beraldo: "A Miss Italia con il ricordo di papà nel cuore"
La 22enne di Vitorchiano Valentina Beraldo domani sera in gara nella finalissima di Miss Italia
Valentina Beraldo: "A Miss Italia con il ricordo di papà nel cuore"
La viterbese Valentina Beraldo alla conquista di Miss Italia - Miss Italia 2026: domani sera la finalissima, il Lazio sogna con Valentina, Sara e Carola Porto San Giorgio, 14 settembre 2025 – Tre ragazze, tre percorsi diversi ma un unico traguardo: rappresentare
Miss Italia 2025, la finale del concorso di bellezza arriva in tv: quando e dove seguirla - La finale di Miss Italia 2025 torna in Rai anche se in streaming sulla piattaforma Raiplay.