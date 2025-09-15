Per me un grande orgoglio Roberta Beta 25 anni dopo il Grande Fratello | cosa fa e com’è oggi
Un quarto di secolo è passato da quella porta che si chiudeva alle spalle di dodici sconosciuti pronti a scrivere la prima pagina del reality più discusso d’Italia. Tra loro c’era Roberta Beta, che oggi, a 60 anni, ripercorre con lucidità e ironia quell’esperienza che l’ha resa celebre e che ancora oggi la definisce: «Sono stata l’unica concorrente della storia del Grande Fratello a essere nominata da tutti gli altri». Parole che custodiscono il peso di un’avventura tanto breve quanto dirompente, capace di trasformarla nella “grande sorella” per eccellenza. Era il 2000 quando la pr milanese varcò la soglia della Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Grande Fratello, Roberta Beta rivela: "Gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio. Dissi no a Maria De Filippi" - La storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta, ricorda la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e svela un retroscena inedito sulla proposta ricevuta in passato da Mar ... Si legge su msn.com
Roberta Beta, 25 anni dopo il Grande Fratello: “Rifiutai Maria De Filippi, un grande errore” - L’icona “antipatica” del primo Gf racconta i suoi rimpianti e la popolarità travolgente che l’ha colpita dopo l’uscita ... Lo riporta dilei.it