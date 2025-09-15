Per me un grande orgoglio Roberta Beta 25 anni dopo il Grande Fratello | cosa fa e com’è oggi

Un quarto di secolo è passato da quella porta che si chiudeva alle spalle di dodici sconosciuti pronti a scrivere la prima pagina del reality più discusso d’Italia. Tra loro c’era Roberta Beta, che oggi, a 60 anni, ripercorre con lucidità e ironia quell’esperienza che l’ha resa celebre e che ancora oggi la definisce: «Sono stata l’unica concorrente della storia del Grande Fratello a essere nominata da tutti gli altri». Parole che custodiscono il peso di un’avventura tanto breve quanto dirompente, capace di trasformarla nella “grande sorella” per eccellenza. Era il 2000 quando la pr milanese varcò la soglia della Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it