Pennetta e Fognini cambia tutto | i retroscena di un’estate complicata

Ilveggente.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavia Pennetta si lascia andare ad inaspettate confessioni sui retroscena dell’estate con Fabio Fognini: niente è più come prima tra loro. Che sarebbe stata diversa lo immaginavamo tutti. Lo sapevano loro, lo sapevamo noi. Non poteva essere altrimenti, del resto, considerando che quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la prima estate di Fabio Fognini da uomo “libero”. L’azzurro ha lasciato il tennis dopo la partita, spettacolare, disputata contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, ragion per cui è ufficialmente “in pensione”. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

In questa notizia si parla di: pennetta - fognini

