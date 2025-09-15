Pedullà su Lookman | Un grande rimpianto per tutti L’Inter avrebbe dovuto…

Pedullà sulla trattativa di mercato nerazzurra: «Lookman un grande rimpianto per tutti, l’Inter avrebbe dovuto puntarci». Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha analizzato la situazione del calciatore nigeriano Ademola Lookman, il cui ritorno in gruppo con l’ Atalanta sembra essere tutt’altro che certo. In un video sul suo canale YouTube, Pedullà ha espresso il suo dispiacere per la gestione della situazione, parlando di un’opportunità persa sia per l’ Inter che per l’ Atalanta. «4-5 giorni fa ho parlato del tentativo di ricucire dell’Atalanta con Lookman. Evidentemente non è scattata la minima scintilla, Juric ha spiegato molto bene la sua posizione che, aggiungo io, è quella dell’Atalanta, ci è andato giù pesante parlando anche di voglia che manca. 🔗 Leggi su Internews24.com

