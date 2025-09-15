Pd | capigruppo dem ' Meloni difenda Schlein da insulti Mannarino e chieda scusa'

Iltempo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Non entriamo nel merito delle offese che l'influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della destra. Quegli insulti vengono da destra". Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd al Senato e alla Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti. "Come Pd abbiamo sempre condannato ogni tipo di violenza politica e chi fomenta l'odio. Ora ci aspettiamo che la destra italiana, invece di alimentare strumentalmente un clima di tensione, con affermazioni gravi come quelle del ministro Ciriani e accusando l'opposizione, lo ha fatto la stessa Presidente del Consiglio, di fomentare un clima di odio prenda la distanze dalle dalle offese e dagli insulti di Joey Mannarino, e che Giorgia Meloni difenda Elly Schlein e chieda scusa al Pd e alla sua segretaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

pd capigruppo dem meloni difenda schlein da insulti mannarino e chieda scusa

© Iltempo.it - Pd: capigruppo dem, 'Meloni difenda Schlein da insulti Mannarino e chieda scusa'

In questa notizia si parla di: capigruppo - meloni

Meloni inaugura la campagna elettorale e attacca la sinistra: “Clima insostenibile, festeggiano la…; Schlein vince la sfida tra i dem: «Sul riarmo cambio radicale»; Schlein: Il governo Meloni è il più antimeridionalista della storia.

pd capigruppo dem meloniMeloni inaugura la campagna elettorale e attacca la sinistra: “Clima insostenibile, festeggiano la violenza”. Il Pd: “Straparla” - La premier inaugura la campagna elettorale per le Regionali accusando gli avversari politici di "giustificazionismo" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

pd capigruppo dem meloniSchlein a Meloni: "Irresponsabile alimentare clima incandescente" - "Quando la notte mi sveglio perché alle tre di notte mi arriva un messaggio da numeri anonimi che dice 'A Noi' - Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pd Capigruppo Dem Meloni