Decisione del tribunale di Roma. Il tribunale di Roma ha concesso un patteggiamento a 11 mesi e 10 giorni al professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli, accusato di violenza sessuale su una paziente. Nella prossima udienza, fissata per il 20 novembre, sarà indicata la struttura dove il medico dovrà seguire un percorso bisettimanale di assistenza psicologica per tutta la durata della pena. La difesa: "Richeldi estraneo ai fatti". Gli avvocati Carlo Bonzano e Tatiana Minciarelli hanno precisato che il patteggiamento è una scelta "puramente processuale", indipendente dal merito dell'accusa.

Patteggiamento per il professor Luca Richeldi: undici mesi e dieci giorni di pena