Pasticcio arbitrale e rigore negato al Milan | Fabbri allontanato dal Var per un paio di partite Gazzetta

Uno degli episodi arbitrali più discussi della terza giornata di Serie A è stato sicuramente il rigore non assegnato al Milan durante la gara di San Siro tra i rossoneri e il Bologna (episodio che ha portato anche all’espulsione di Max Allegri). Nel finale Nkunku viene fermato irregolarmente da Lucumi, ma il Var (Michael Fabbri) mostra al direttore di gara (Matteo Marcenaro) le immagini di un’azione precedente: un cortocircuito clamoroso, che non resterà senza conseguenze. Arbitri, domenica da dimenticare per Fabbri: possibile stop di due turni. Secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, infatti, entrambi gli arbitri saranno soggetti a provvedimenti da parte dell’Aia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

