Passeggiata in centro storico alla scoperta della Cesena ebraica
Mercoledì 17 settembre è in programma una passeggiata guidata nel centro della città, organizzata dalla DMC I Percorsi del Savio nell’ambito delle iniziative per la Giornata Europea della Cultura Ebraica. L'iniziativa viene proposta come un’occasione per scoprire la ricchezza della cultura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: passeggiata - centro
Un alce si aggira nel centro di Stoccolma, ma la passeggiata diventa fatale – Video
'Passeggiata sotto le stelle', in centro storico si cammina per la prevenzione
Passeggiata a scopo benefico in centro storico: torna 'Camminando sotto la luna'
Mare al mattino, passeggiata in centro nel pomeriggio, aperitivo al tramonto e serata tra luci e musica. Dal nostro Hotel hai tutto a portata di mano: spiaggia, natura, eventi e locali. Ogni giornata diventa un mosaico di emozioni da comporre come vuoi tu. - facebook.com Vai su Facebook
L'alchimia dell'acqua: tour tra le fontane di Palermo - Una passeggiata narrata alla scoperta del linguaggio segreto di alcune delle più affascinanti fontane di Palermo. Come scrive palermotoday.it
Dall'infopoint in centro alla scoperta dei quartieri con 'Undiscovered Bari': "Ampliamo offerta turistica della città" - Il Comune ha candidato ad un avviso regionale un progetto che prevede il potenziamento degli infopoint turistici, che diventeranno centro di promozione per favorire la valorizzazione e la scoperta dei ... Segnala baritoday.it