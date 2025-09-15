Passa due grossi ovuli di plastica a un parente detenuto dentro droga e bilancino
LECCE – Un detenuto del carcere leccese di Borgo San Nicola e un suo familiare sono stati denunciati alla Procura di Lecce, dopo che agenti di polizia penitenziaria hanno notato il passaggio di mano, nella sala colloqui, di due grossi ovuli plastificati, nei quali sono stati trovati poco più di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
